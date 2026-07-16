Visite guidée du Canal Saint Julien à Cheval Blanc, Salle des Moulins, Cheval-Blanc

Informations pratiques

Visite guidée du Canal Saint Julien à Cheval Blanc 19 et 20 septembre Salle des Moulins Vaucluse

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Une découverte authentique au fil de l’eau

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le plus ancien ouvrage dérivé de la Durance en Provence ouvre exceptionnellement ses portes au public. La Ville de Cheval-Blanc vous invite à découvrir le canal Saint-Julien, véritable patrimoine vivant au cœur du village.

Témoin du génie humain depuis le XIIᵉ siècle, cet ouvrage emblématique a façonné la plaine agricole cavaillonnaise et constitue aujourd’hui encore une richesse essentielle du territoire.

Au fil de cette visite, vous longerez les filioles et suivrez le parcours de l’eau depuis l’usine hydroélectrique de Cheval-Blanc jusqu’à l’ancien Moulin de Milan. Des aménagements récents permettront également de découvrir les travaux réalisés pour préserver et sécuriser ce site remarquable.

Le rendez-vous est fixé à 9h00 sur le parking de la salle des Moulins (483A chemin des Moulins, 84460 Cheval-Blanc), les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

La visite débutera exceptionnellement par l’usine hydroélectrique de Cheval-Blanc, qui ouvrira ses portes aux visiteurs pour cette occasion. Tout au long du parcours, un technicien du canal Saint-Julien apportera explications et commentaires.

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de mairie :

secretariat.maire@ville-chevalblanc.fr

(places limitées)

• Durée de la visite : environ 2 heures

• Parcours pédestre d’environ 2 km

Contact le jour de la visite : William MARBOEUF 06 09 49 28 34

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Une découverte authentique au fil de l’eau

©canalsaintjulien