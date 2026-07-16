VISITE GUIDÉE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580, CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT, Aniche

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580 19 et 20 septembre CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT Nord

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.

Seule usine au monde, à avoir connu TOUS les procédés de fabrication du verre plat sur son site industriel :

– Soufflage à bouche de 1822 à 1931

– Manufacture de glaces de1850 à 1960

– Soufflage mécanisé des manchons, procédé Windows Glass

– procédé étirage mécanisé Fourcault-Gobbe 1931 à 1960

– procédé étirage mécanisé Pittsburgh 1960 à 1977

– et enfin le Float Glass depuis 1977

Tous ces procédés sont retracés au Centre, Aniche est la plus vieille usine verrière Saint-Gobain au monde, toujours en activité.

Le Centre retrace toute la vie industrielle et sociale de ses 200 ans d’activité sur 1500 m2 d’Exposition ( reconstitutions, films, photos, vitrines, etc..)

Deux expositions supplémentaires en cours :

– GAMINS, transparence sur la vie des enfants dans les verreries au XIXè et XXè siècle

– Les Grandes Figures des Hauts de France : DRION et ses Administrateurs

Durée de la visite guidée 2h minimum, mais vous repartirez enchantés !

Vente de crêpes et boissons et de souvenirs divers.

contact : René DIVERCHY 06 64 06 57 01 et rene.diverchy@orange.fr

Tags

Édifice industriel, scientifique et technique

Accès

Parking assuré – Entrée Saint-Gobain, sortie Aniche, D943 vers Bouchain et A2 Code Google Maps : 8796+P7 Aniche

Attention : Pas d’accès PMR et le regrettons…

CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT 249 Boulevard DRION 59580 aniche Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0664065701 https://www.la-retro-d-aniche.com/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=862357672594207&set=a.549887837174527 [{« link »: « mailto:rene.diverchy@orange.fr »}] Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.

Seule usine au monde, à avoir connu TOUS les procédés de fabrication du verre plat sur son site industriel :

– Soufflage à bouche de 1822 à 1931

– Manufacture de glaces de1850 à 1960

– Soufflage mécanisé des manchons, procédé Windows Glass

– procédé étirage mécanisé Fourcault-Gobbe 1931 à 1960

– procédé étirage mécanisé Pittsburgh 1960 à 1977

– et enfin le Float Glass depuis 1977

Tous ces procédés sont retracés au Centre, Aniche est la plus vieille usine verrière Saint-Gobain au monde, toujours en activité.

Le Centre retrace toute la vie industrielle et sociale de ses 200 ans d’activité sur 1500 m2 d’Exposition ( reconstitutions, films,phots, vitrines, etc..)

Deux expositions supplémentaires en cours :

– GAMINS, transparence sur la vie des enfants dans les verreries au XIXè et XXè siècle

– Les Grandes Figures des Hauts de France : DRION et ses Administrateurs

Durée de la visite guidée 2h minimum, mais vous repartirez enchantés !

contact : René DIVERCHY 06 64 06 57 01 et rene.diverchy@orange.fr Parking assuré Pas d’accès PMR et le regrettons… Entrée Saint-Gobain, sortie Aniche, D943 vers Bouchain et A2 Code Google Maps : 8796+P7 Aniche

Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.

René DIVERCHY