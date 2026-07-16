UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aniche

VISITE LIBRE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580, CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT, Aniche

samedi 19 septembre 2026 · CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d'en HAUT · Aniche

VISITE LIBRE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580, CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT, Aniche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d'en HAUT
Adresse
249 Boulevard DRION 59580 aniche
Ville
59580 Aniche
Département
Nord
Tarif
Gratuit pour tous

VISITE LIBRE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580 19 et 20 septembre CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT Nord

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.
Seule usine au monde, à avoir connu TOUS les procédés de fabrication du verre plat sur son site industriel :
– Soufflage à bouche de 1822 à 1931
– Manufacture de glaces de1850 à 1960
– Soufflage mécanisé des manchons, procédé Windows Glass
– procédé étirage mécanisé Fourcault-Gobbe 1931 à 1960
– procédé étirage mécanisé Pittsburgh 1960 à 1977
– et enfin le Float Glass depuis 1977
Tous ces procédés sont retracés au Centre, Aniche est la plus vieille usine verrière Saint-Gobain au monde, toujours en activité.
Le Centre retrace toute la vie industrielle et sociale de ses 200 ans d’activité sur 1500 m2 d’Exposition ( reconstitutions, films, photos, vitrines, etc..)
Deux expositions supplémentaires en cours :
– GAMINS, transparence sur la vie des enfants dans les verreries au XIXè et XXè siècle
– Les Grandes Figures des Hauts de France : DRION et ses Administrateurs
Vous repartirez enchantés !
Vente de crêpes et boissons et de souvenirs divers.
contact : René DIVERCHY 06 64 06 57 01 et rene.diverchy@orange.fr
Tags
Édifice industriel, scientifique et technique
Accès
Parking assuré – Entrée Saint-Gobain, sortie Aniche, D943 vers Bouchain et A2 Code Google Maps : 8796+P7 Aniche
Attention : Pas d’accès PMR et le regrettons…

CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT 249 Boulevard DRION 59580 aniche Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0664065701 https://www.la-retro-d-aniche.com/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=862357672594207&set=a.549887837174527 [{« link »: « mailto:rene.diverchy@orange.fr »}] Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.
Seule usine au monde, à avoir connu TOUS les procédés de fabrication du verre plat sur son site industriel :
– Soufflage à bouche de 1822 à 1931
– Manufacture de glaces de1850 à 1960
– Soufflage mécanisé des manchons, procédé Windows Glass
– procédé étirage mécanisé Fourcault-Gobbe 1931 à 1960
– procédé étirage mécanisé Pittsburgh 1960 à 1977
– et enfin le Float Glass depuis 1977
Tous ces procédés sont retracés au Centre, Aniche est la plus vieille usine verrière Saint-Gobain au monde, toujours en activité.
Le Centre retrace toute la vie industrielle et sociale de ses 200 ans d’activité sur 1500 m2 d’Exposition ( reconstitutions, films,phots, vitrines, etc..)
Deux expositions supplémentaires en cours :
– GAMINS, transparence sur la vie des enfants dans les verreries au XIXè et XXè siècle
– Les Grandes Figures des Hauts de France : DRION et ses Administrateurs

Durée de la visite guidée 2h minimum, mais vous repartirez enchantés !
contact : René DIVERCHY 06 64 06 57 01 et rene.diverchy@orange.fr Parking assuré Pas d’accès PMR et le regrettons… Entrée Saint-Gobain, sortie Aniche, D943 vers Bouchain et A2 Code Google Maps : 8796+P7 Aniche
Verrerie créée en 1822 par la famille DRION, toujours en activité.

René DIVERCHY

À voir aussi à Aniche (Nord)