Visite guidée du Centre de Sculpture Romane et de l’église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany, avec Alexandre CHARRETT-DYKES, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

Informations pratiques

Visite guidée du Centre de Sculpture Romane et de l’église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany, avec Alexandre CHARRETT-DYKES Samedi 19 septembre, 15h00 Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition consacrée au Maître de Cabestany au Centre de Sculpture Romane et plongez dans l’univers fascinant de ce mystérieux sculpteur du XIIᵉ siècle.

À travers une visite guidée, explorez ses œuvres emblématiques et son style unique, reconnaissable entre tous !

Vous poursuivrez la visite par l’église Notre-Dame-des-Anges, et le Tympan du Maître de Cabestany.

Entrée gratuite ! Et sans réservation obligatoire.

Plus d’informations au 04 68 08 15 31 ou contact@maitredecabestany.fr

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « mailto:contact@maitredecabestany.fr »}] Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Venez découvrir l’exposition consacrée au Maître de Cabestany au Centre de Sculpture Romane et plongez dans l’univers fascinant de ce mystérieux sculpteur du XIIᵉ siècle.

©mairie-de-cabestany