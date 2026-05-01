Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français Banca
Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français Banca jeudi 14 mai 2026.
Banca
Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français
Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-14 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Visites en français départs à 10h30 et 14h30
Découvrez une histoire gravée dans la roche des montagnes de la Vallée des Aldudes l’histoire minière du village de Banca. De l’Antiquité romaine jusqu’au XIXe siècle, ce village escarpé s’est développé grâce à l’extraction de cuivre et de fer des montagnes environnantes. La visite guidée vous offre une expérience immersive au départ du centre d’interprétation Olhaberri, suivie d’une boucle à travers le village, où nous découvrons les anciens bâtiments industriels. .
Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com
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English : Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français
L’événement Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français Banca a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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