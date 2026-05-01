Banca

Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français et en basque

Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Visite en français départ à 10h30

Visite en euskara départ à 14h30

Découvrez une histoire gravée dans la roche des montagnes de la Vallée des Aldudes l’histoire minière du village de Banca. De l’Antiquité romaine jusqu’au XIXe siècle, ce village escarpé s’est développé grâce à l’extraction de cuivre et de fer des montagnes environnantes. La visite guidée vous offre une expérience immersive au départ du centre d’interprétation Olhaberri, suivie d’une boucle à travers le village, où nous découvrons les anciens bâtiments industriels. .

Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com

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English : Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français et en basque

L’événement Visite guidée du centre d’interprétation des mines Olhaberri en français et en basque Banca a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque