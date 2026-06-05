Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët samedi 31 octobre 2026.
Clohars-Carnoët
Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez une des visites guidées du centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu.
Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Balade Naturo à la découverte des plantes médicinales. Parking de la plage du Kérou Clohars-Carnoët 5 juin 2026
- Exposition de l’Atelier KAP Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 6 juin 2026
- Trail du Pouldu 2026 Lieu-dit Bellangenet Clohars-Carnoët 6 juin 2026
- Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët 6 juin 2026
- Balade géologique au Pouldu Clohars-Carnoët 7 juin 2026