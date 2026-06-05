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Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët samedi 21 novembre 2026.

Lieu : Gauguin l'Atelier du Pouldu

Adresse : 10 Rue des Grands Sables

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif :

Clohars-Carnoët

Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez une des visites guidées du centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu.

Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation.   .

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51 

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English :

L’événement Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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