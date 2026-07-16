Visite guidée du centre hospitalier Théophile-Roussel de Montesson, Centre hospitalier Théophile-Roussel, Montesson

Informations pratiques

Visite guidée du centre hospitalier Théophile-Roussel de Montesson Samedi 19 septembre, 14h00 Centre hospitalier Théophile-Roussel Yvelines

Inscription obligatoire par courriel ou téléphone. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le Centre Hospitalier Théophile-Roussel de Montesson, établissement public de santé mentale, vous invite à un parcours guidé à la découverte de son histoire, de ses actions et de ses projets.

PROGRAMME (sur inscription uniquement)

> Rendez-vous à 14h

> Exposition « le CHTR, fidèle au passé, tourné vers l’avenir » (photos, documents d’archives, projets d’avenir…)

> Film sur l’historique (12’) et sélection de vidéos sur le CHTR aujourd’hui (20’)

> Échanges avec des professionnels du CHTR

> Visite guidée dans le parc (environ 40 minutes) : bâtiments extérieurs, jardins, fresques artistiques, parcours pédagogique Faune et Flore…

Fin de la visite estimée à 16h30

Possibilité de partir en cours de programme

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

par courriel (communication@th-roussel.fr ) ou téléphone au 01 30 86 44 73. Places limitées.

Programme détaillé et toutes les information sur https://th-roussel.fr/l-ouverture/colloques-evenements/journee-du-patrimoine/

A bientôt pour cette journée de découvertes et d’échanges

Centre hospitalier Théophile-Roussel 1 rue Philippe-Mithouard 78360 Montesson Montesson 78360 La Borde Yvelines Île-de-France http://www.th-roussel.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@th-roussel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 44 73 »}] [{« link »: « mailto:communication@th-roussel.fr »}, {« link »: « https://th-roussel.fr/l-ouverture/colloques-evenements/journee-du-patrimoine/ »}] Le Centre Hospitalier Théophile-Roussel de Montesson est un établissement public de santé mentale

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