Visite guidée du centre ville de La Ville du Bois, Place du Général de Gaulle, La Ville-du-Bois

samedi 19 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · La Ville-du-Bois

Informations pratiques

Visite guidée du centre ville de La Ville du Bois Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Place du Général de Gaulle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du centre ville par l’association historique de la ville « Transmettre ». Quizz pendant la visite.

Visite à 10h et à 15h

Place du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle, 91620 La Ville du Bois La Ville-du-Bois 91620 Essonne Île-de-France

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