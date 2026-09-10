AGENDA · La Ville-du-Bois
Visite guidée du centre ville de La Ville du Bois, Place du Général de Gaulle, La Ville-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · La Ville-du-Bois
Informations pratiques
Visite guidée du centre ville de La Ville du Bois Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Place du Général de Gaulle Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée du centre ville par l’association historique de la ville « Transmettre ». Quizz pendant la visite.
Visite à 10h et à 15h
Place du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle, 91620 La Ville du Bois La Ville-du-Bois 91620 Essonne Île-de-France
Visite commentée
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