Visite guidée du chantier de rénovation de la Courette du Gouverneur, Château des Ducs de Savoie, Chambéry

Informations pratiques

Visite guidée du chantier de rénovation de la Courette du Gouverneur Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 Château des Ducs de Savoie Savoie

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Présentation du chantier de réaménagement de la Courette et de la salle du Trésor.

Château des Ducs de Savoie Place du Château, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479334247 https://patrimoines.savoie.fr/web/psp_11564/chateau-des-ducs-de-savoie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-191646 »}] Depuis sa création, le destin du château de Chambéry a bien changé. D’abord emblème d’une des plus anciennes dynasties d’Europe, il devient château national durant la Révolution française. Désormais propriété départementale et siège de la préfecture de Savoie, il est toujours l’épicentre de l’administration savoyarde et ouvre ses portes occasionnellement et au cours de visites guidées pour faire découvrir la richesse de son histoire. L’entrée piétons se fait par le portail des frères de Maistre, côté Place du château. Pour les personnes à mobilité réduite, un accès en véhicule est possible par la Place Caffe, prévenir en amont.

Présentation du chantier de réaménagement de la Courette et de la salle du Trésor.

© Département de la Savoie