Visite guidée du chantier du château | Journées du Patrimoine Le château Bénouville

Informations pratiques

Bénouville

Visite guidée du chantier du château | Journées du Patrimoine

Le château Château de Bénouville Bénouville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Département du Calvados ouvre exceptionnellement les portes du chantier du château de Bénouville, en travaux depuis fin 2024.

Le Département du Calvados ouvre exceptionnellement les portes du chantier du château de Bénouville, en travaux depuis fin 2024. Ce site patrimonial majeur est l’unique réalisation en Normandie du grand architecte du 18 siècle, Claude-Nicolas Ledoux. Construit pour les marquis de Bénouville, le château est devenu propriété du Département au 20e siècle qui l’a transformé en maison maternelle départementale durant 50 ans.

Le Service Patrimoine vous propose un parcours sécurisé, abordant l’histoire du site, ses caractéristiques architecturales, l’organisation et les spécificités d’un chantier de restauration d’un monument historique.

Jauge limitée. Seules les personnes s’étant inscrites individuellement en ligne pourront entrer sur le domaine (à partir du portail du domaine, route de Caen). Chantier non adapté aux PMR.

Non accessible aux PMR, à partir de 10 ans, équipement de sécurité fourni sur place, prévoir un vêtement de pluie. .

Le château Château de Bénouville Bénouville 14970 Calvados Normandie +33 2 31 44 62 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du chantier du château | Journées du Patrimoine

The Calvados Department is, as a one-off, opening the gates to the Bénouville Castle building site, which has been under renovation since late 2024.

L’événement Visite guidée du chantier du château | Journées du Patrimoine Bénouville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer