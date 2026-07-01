Visite guidée du château à partir de photographies anciennes, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet

Informations pratiques

Visite guidée du château à partir de photographies anciennes 19 et 20 septembre Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A partir de photographies anciennes du château, venez suivre une visite de l’histoire et de l’architecture du site, suivie d’une découverte de l’œuvre de Céleste Boursier-Mougenot : Traversées sonores », du 29 mai au 27 septembre 2026. En partenariat avec le FRAC Normandie et dans le cadre de Normandie Impressionniste.

Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Route du Château, 14100 Saint-Germain-de-Livet, France Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 0231310003 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le Château de Saint-Germain de Livet, classé Monument historique, est remarquable par son architecture des XVe et XVIe siècles. Entouré de douves, il réunit un manoir à pan de bois et une construction en pierre et brique vernissée du Pré d’Auge.

Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins. Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins, parc de stationnement (à moins de 100 mètres).

A partir de photographies anciennes du château, venez suivre une visite de l’histoire et de l’architecture du site, suivie d’une découverte de l’œuvre de Céleste Boursier-Mougenot : Traversées », du…

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