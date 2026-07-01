Visite guidée du château, Château de Cricqueville-en-Auge, Cricqueville-en-Auge

Informations pratiques

Visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Cricqueville-en-Auge Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

-visite groupée à 15 H le dimanche 20 septembre , commentée de l’histoire de la construction , des travaux de restauration

– accompagnement musical devant la galerie extèrieure , violoncelle et hautbois , en intermède musical

– visite du parc et du jardin potager

– raffraichissement offert en fin de visite , possiblité d’achat cidre , jus de pommes

– chapeau pour les musiciens

Château de Cricqueville-en-Auge 496 chemin de l’église, 14430 Cricqueville-en-Auge Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie Château des XVe, XVIe et XVIIIe siècles. Parking devant l’entrée.

-visite groupée à 15 H le dimanche 20 septembre , commentée de l’histoire de la construction , des travaux de restauration

©Didier lecoeur