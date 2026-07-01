Visite libre des extérieurs, Manoir des Quatre Nations, Cricqueville-en-Auge

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Manoir des Quatre Nations Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir XVIIIème inscrit aux Monuments historiques, au coeur de son domaine cidricole : promenade, visite, dégustation, rencontres.

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations, 14430 Cricqueville-en-Auge Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie 06 64 00 64 19 http://www.manoirs-terroirs.fr https://www.instagram.com/manoirsetterroirs_lescoulisses?igsh=NnM0MW1jcDd3MHRh Depuis le XVIIIe siècle, le Manoir des Quatre Nations, ancien relais de poste, est un lieu de rencontres et d’échanges entre acteurs économiques locaux et voyageurs de passage, aux portes de Dozulé. Hier comme aujourd’hui, des bœufs pâturent sous les pommiers. En cours de restauration intégrale, les Quatre Nations accueillent désormais de nouveau une cidrerie artisanale et une jeune ferme bovine. D’ici quelques mois, une maison d’hôtes permettra de renouer avec la vocation d’hébergement du manoir, inscrit au titre des Monuments historiques. Parking à proximité.

Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir XVIIIème inscrit aux Monuments historiques, au coeur de son domaine cidricole : promenade, visite, dégustation, rencontres.

©Pierre Lecoeur 2026