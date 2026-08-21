Visite guidée du château, Château de Fresney, Fresney-le-Puceux
samedi 19 septembre 2026 · Château de Fresney · Fresney-le-Puceux
Informations pratiques
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Fresney Calvados
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du château, extérieur et intérieur.
Château de Fresney 3 allée du château, 14680 Fresney-le-Puceux Fresney-le-Puceux 14680 Calvados Normandie 06 86 48 87 31 [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 48 87 31 »}] Un grand château de Normandie à la fin du XVIe siècle, en voie de disparition il y a 45 ans, puis patiemment restauré depuis. Parking dans l’allée d’accès au château.
Visite guidée du château, extérieur et intérieur.
©Xavier de Prémesnil