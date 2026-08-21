Visite libre du château et du jardin, Château de Fresney, Fresney-le-Puceux

Informations pratiques

Visite libre du château et du jardin 19 et 20 septembre Château de Fresney Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château et du jardin

Château de Fresney 3 allée du château, 14680 Fresney-le-Puceux Fresney-le-Puceux 14680 Calvados Normandie 06 86 48 87 31 Un grand château de Normandie à la fin du XVIe siècle, en voie de disparition il y a 45 ans, puis patiemment restauré depuis. Parking dans l’allée d’accès au château.

Visite libre du château et du jardin

©Xavier de Prémesnil