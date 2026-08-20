Visite guidée du château Cramirat, ancien château Templier, Château de Cramirat, Sergeac

Informations pratiques

Visite guidée du château Cramirat, ancien château Templier Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Cramirat Dordogne

Visite gratuite sur inscription. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures confortables adaptées à la visite d’un chantier de restauration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Au cours de cette visite guidée, découvrez les parties du château Cramirat déjà restaurées et plongez dans l’histoire de cette ancienne forteresse templière du XIIe siècle. Vous parcourrez les espaces dont les sols, la toiture et l’escalier à vis ont été restaurés, tout en découvrant les différentes étapes du chantier de conservation, les défis historiques et techniques rencontrés, ainsi que le projet qui guide aujourd’hui la renaissance de ce site patrimonial exceptionnel.

Château de Cramirat Place des Templiers, 24290 Sergeac Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 50 39 60 https://chateau-cramirat.com/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Cramirat;https://www.instagram.com/chateau_cramirat_/;https://monumentum.fr/monument-historique/pa00083002/sergeac-manoir-de-cramirat;https://www.youtube.com/channel/UCIoI3-4l5T9eqmqS9zsBF9g [{« type »: « email », « value »: « info@chateau-cramirat.com »}] Au cœur de la Vallée de l’Homme, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Château de Cramirat — ancienne forteresse templière du XIIᵉ siècle — renaît sous le regard visionnaire de la philosophe Anna Ravitzki et du designer Dan Alexander. Ses pierres millénaires, empreintes de sagesse et de silence, accueillent aujourd’hui une nouvelle ère, où le passé éclaire l’avenir. Ce lieu, à la croisée du sacré et du possible, devient un laboratoire vivant où s’entrelacent technologie, philosophie et design. Grâce à une rencontre d’esprits et une alliance entre acteurs locaux, institutions françaises et entreprises internationales, Cramirat se réinvente en studio de création, galerie d’art, maison d’édition et terre d’accueil pour projets audacieux. Plus qu’un château, il est une boussole tournée vers les mille années à venir, fidèle à sa vocation première : servir l’humanité à travers un nouvel humanisme.

Au cours de cette visite guidée, découvrez les parties du château Cramirat déjà restaurées et plongez dans l’histoire de cette ancienne forteresse templière du XIIe siècle. Vous parcourrez les dont à…

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