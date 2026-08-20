Visite guidée du château d’Aucors : découvrez les secrets d’une maison millénaire !, Château d’Aucors, Mareuil en Périgord

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Visite guidée du château d’Aucors : découvrez les secrets d’une maison millénaire ! 19 et 20 septembre Château d’Aucors Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Chaque créneau est limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Sur un rocher dominant la Nizonne, le château de « Haute Corne » est fondé par les d’Aucorn, cités au XIᵉ siècle. Au XIVᵉ siècle, les Rochechouart font d’Aucors un château-fort royal. On ajoute alors un « repaire » au-dessus du vide : c’est l’actuel logis exposé au midi.

Assiégé en 1435, en partie détruit, il est relevé à la fin du XVe siècle, puis amélioré au début du XVIᵉ siècle avec l’ajout d’une tour d’escalier hexagonale. En 1577, François de Conan, seigneur de Connezac, acquiert la terre pour son fils cadet Jean, qui répare le logis en 1617, notamment la façade sud avec ses deux échauguettes en poivrière.

Le portail de la cour, daté de 1639, porte un écu aux armes d’une alliance Conan-Maillard. Les Conan d’Aucors s’éteignent en 1821 avec Henri, colonel de cavalerie, ancien émigré, qui laisse le domaine à son neveu, Thibault de Maillard La Combe, dont la fille épousera Auguste Dupin de Saint-Cyr.

Ce sont les ancêtres des actuels propriétaires, qui guideront une visite architecturale et archéologique, entre grande Histoire et histoire familiale.

Château d’Aucors Aucors, 24340 Beaussac Mareuil en Périgord 24340 Les Graulges Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « thibaud.fournet@gmail.com »}] Sur un site défensif naturel, s’installa au XIe siècle une première forteresse dont il ne reste que quelques traces dans les rochers. Pendant la guerre de Cent Ans, elle fut occupée par les anglais, mais le sénéchal de Poitou l’assiégea et la reprit en 1435. Des boulets de pierre de 100kg attestent qu’il dut employer un mangonneau (sorte de catapulte) pour obtenir la reddition de la garnison. Dès la paix revenue, un logis fut reconstruit au bord de la falaise et on lui ajouta une tour escalier vers 1500. Ruiné au moment des guerres de Religion et abandonné, il fut reconstruit en 1617 par son nouveau propriétaire, Jean de Conan, qui l’encadra de deux échauguettes « en poivrière ». Une étroite terrasse surplombant le vide fut ajoutée sous le règne de Louis XIV.

Sur un rocher dominant la Nizonne, le château de « Haute Corne » est fondé par les d’Aucorn, cités au XIᵉ siècle. Au XIVᵉ siècle, les Rochechouart font d’Aucors un château-fort royal. On ajoute alors…

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