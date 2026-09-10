Visité guidée du château de Bellegarde, Chateau de Bellegarde, Lamonzie-Montastruc

Informations pratiques

Visité guidée du château de Bellegarde 19 et 20 septembre Chateau de Bellegarde Dordogne

Tarif préférentiel. Sur réservation. Groupe de 10 personnes maximum/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite guidée du château et de ses pièces de réception, suivie d’une visite libre du parc.

Chateau de Bellegarde 150 Rue du Tacot, 24520 Lamonzie-Montastruc Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0609242472 https://www.chateaudebellegarde.fr/ https://www.chateaudebellegarde.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-H0ncHkYcq4OP0nE0wis5IJXIJXDILNZUGg2MLhM8kIGfOg/viewform »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-H0ncHkYcq4OP0nE0wis5IJXIJXDILNZUGg2MLhM8kIGfOg/viewform

Visite guidée du château et de ses pièces de réception, suivie d’une visite libre du parc.

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