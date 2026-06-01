Visite guidée du château de Bicqueley, Château de Bicqueley, Bicqueley

Visite guidée du château de Bicqueley 19 et 20 septembre Château de Bicqueley Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Château de Bicqueley daté du XVI-XVIIIe siècle, inscrit au titre des Monuments Historiques.

Au cours de votre visite, vous pourrez visiter la chapelle, la chambrée des as et le pigeonnier. La visite commentée aborde l’histoire des lieux dans l’histoire de France et l’histoire de la rénovation.

Château de Bicqueley 797 rue Nicolas Chenin 54200 Bicqueley Bicqueley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Découvrez le Château de Bicqueley XVI-XVIII siècle- inscrit aux Monuments Historiques Au cours de votre visite, vous pourrez visiter la chapelle, la chambrée des as et le pigeonnier. La visite aborde…

©thierry vautrin