Visite guidée du château de Billeron, Château de Billeron, Lugny-Champagne

Informations pratiques

Visite guidée du château de Billeron Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Billeron Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château (extérieur et intérieur).

Visite libre de la chapelle.

Itinéraire de découverte du parc.

Château de Billeron 102 Billeron, 18140 Lugny-Champagne Lugny-Champagne 18140 Cher Centre-Val de Loire Château 18ᵉ, chapelle 19ᵉ et parc.

Visite guidée et itinéraire dans le parc

Visite guidée du château (extérieur et intérieur)

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