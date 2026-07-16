AGENDA · Lugny-Champagne
Visite guidée du château de Billeron, Château de Billeron, Lugny-Champagne
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Billeron · Lugny-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée du château de Billeron Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de Billeron Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
- Visite guidée du château (extérieur et intérieur).
- Visite libre de la chapelle.
- Itinéraire de découverte du parc.
Château de Billeron 102 Billeron, 18140 Lugny-Champagne Lugny-Champagne 18140 Cher Centre-Val de Loire Château 18ᵉ, chapelle 19ᵉ et parc.
Visite guidée et itinéraire dans le parc
Visite guidée du château (extérieur et intérieur)
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