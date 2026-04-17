Visite guidée du Château de Cassaigne Château de Cassaigne Cassaigne

Cassaigne

Visite guidée du Château de Cassaigne

Château de Cassaigne Au village Cassaigne Gers

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Visite guidée du Château de Cassaigne, son histoire, son vignoble, son chai d’Armagnac et dégustation de 4 vins et 2 Armagnacs dans la cuisine du XVIe siècle. Du 1er juillet au 21 août, tous les mardis de 10h à 11h30.

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Château de Cassaigne Au village Cassaigne 32100 Gers Occitanie +33 7 72 13 90 22 visites@plaimont.fr

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English :

Guided tour of Château de Cassaigne, its history, vineyard, Armagnac cellar and tasting of 4 wines and 2 Armagnacs in the 16th-century kitchen. From July 1 to August 21, every Tuesday from 10am to 11:30am.

L’événement Visite guidée du Château de Cassaigne Cassaigne a été mis à jour le 2026-04-17 par Gers Armagnac