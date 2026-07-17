Visite guidée du château de Champlemy, Vieux château de Champlemy, Champlemy

Informations pratiques

Visite guidée du château de Champlemy 19 et 20 septembre Vieux château de Champlemy Nièvre

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée gratuite du château de Champlemy, qui date du XIVe siècle.

Vieux château de Champlemy Route de Corvol, 58210 Champlemy Champlemy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 46 28 61 Ce château construit au XIVe siècle fut la propriété de la famille de La Rivière jusqu’au XVIIe siècle. Il passa entre les mains de diverses familles aristocratiques. La dernière occupante fut la vicomtesse de Chevigné, qui mourut en 1962. Vers 1975, le nouveau propriétaire décida d’habiter les communs du XVIIIe siècle et utilisa les tuiles du château pour rénover la toiture des communs.

Actuellement, l’association ASVCC œuvre pour que ce château soit sauvé et devienne un lieu culturel et de rencontres ouvert à tous. Parking gratuit aux abords du château.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée gratuite du château de Champlemy, qui date du XIVe siècle.

© ASVCC