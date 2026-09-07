Visite guidée du château de Cherves, Château de Cherves, Cherves

Informations pratiques

Visite guidée du château de Cherves Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Château de Cherves Vienne

Gratuit. Groupes de 19 personnes maximum. Pas de visite libre. Pas de photos. Départ de la dernière visite à 16h30. Les étages du donjon ne sont pas accessibles aux PMR en raison de l’exiguïté de l’escalier à vis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La visite guidée comprend la découverte des extérieurs du château ainsi que de l’intérieur du donjon restauré.

Les commentaires porteront sur l’histoire et l’architecture du site et permettront de mieux comprendre la vie seigneuriale au sein d’une tour maîtresse médiévale jusqu’au XVe siècle.

Château de Cherves 2 place de l’église, 86170 Cherves Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le château de Cherves retrouve progressivement son aspect de forteresse féodale (donjon XIIIe-XVe siècles), doublée d’un logis seigneurial évoluant du XVe au XVIIe siècle. Après le sauvetage du donjon classé au titre des Monuments historiques, le projet de restauration peut désormais s’intéresser à l’intérieur du Logis. Le site doit encore recevoir des aménagements et n’est pas paysagé.

La visite guidée comprend les extérieurs du château et l’intérieur du donjon restauré. Elle s’accompagne de commentaires sur l’histoire et l’architecture du site, et donne un aperçu de la vie XVe une…

© Propriétaire du château de Cherves