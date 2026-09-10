Visite guidée du château de Chitry, Château de Chitry les Mines, Chitry-les-Mines

Informations pratiques

Visite guidée du château de Chitry 19 et 20 septembre Château de Chitry les Mines Nièvre

Tarif 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir le château de Chitry les Mines, perché sur un éperon rochaux au-dessus de l’Yonne et à proximité du canal du nivernais.

Les visites guidées débuteront à 10h30, 15h et 17h le samedi et le dimanche !

Château de Chitry les Mines chitry les mines Chitry-les-Mines 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le château est placé à proximité d’une ancienne voie romaine reliant Dijon à Bourges, le château de Chitry domine l’Yonne. Ce château date du XVIIe et du XIXe siècles. Depuis le XIVe siècle, les successions et les ventes le firent passer dans de nombreuses famille. Érigé sur un ancien domaine gallo-romain, ce château appartient aux seigneurs de Bazoches avant de passer, par mariage, à la famille Chastellux, puis à la famille Des Barres de 1422 à 1559. Sous Louis XI, ils obtiennent l’autorisation d’exploiter les mines de plomb et d’argent. Depuis la fin du XIXe siècle, il est la propriété de la famille de Nadaillac. Construit sur un plan barlong, le château est constitué d’un corps de logis flanqué de deux tours rondes et relié à deux autres, par deux ailes, datant du XVIIe siècle. L’intérieur abrite des meubles des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des tableaux des écoles Italiennes, Flamandes et Hollandaises, ainsi que des tapisseries d’Aubusson et des Flandres. L’aile ouest est occupée par une galerie décorée de peintures mythologiques représentants, les Sibylles. Recensement immeubles classé Monument Historique le Château, par inscription sur arrêté du 12 mars 1942, remarquable la Porte de l’ancienne chapelle dans l’angle Nord-Est de la cour , la fameuse galerie des Sybilles dans l’aile Ouest du château, classement par arrêté du 11 décembre 1987 , Terrasse et mur de soutènement, inscription par arrêté du 11 décembre 1987.

Venez découvrir le château de Chitry les Mines, perché sur un éperon rochaux au-dessus de l’Yonne et à proximité du canal du nivernais.

©David Beaudequin