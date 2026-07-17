Visite guidée du château de Courances, Parc et Château de Courances, Courances

Informations pratiques

Visite guidée du château de Courances 19 et 20 septembre Parc et Château de Courances Essonne

Tarif réduit pour tous : 7€ parc seul / 10€ parc + château. Visite guidée du parc sans supplément tarifaire. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit entre 1622 et 1630 par Claude Ier Gallard, le château de Courances a connu de nombreux changements au fil des siècles.

Inscrit au titre des monuments historiques depuis 1983, nous vous proposons d’en découvrir son intérieur au cours d’une visite guidée et d’en apprendre davantage sur son histoire depuis le XVIIe siècle.

Durée de la visite : 1h

Parc et Château de Courances 13 rue du Château, 91490 Courances Courances 91490 Essonne Île-de-France 0164980736 http://www.courances.net A6, Sortie 13 Milly-la-Forêt, puis suivre Courances RER D jusqu’à Boutigny, puis taxi Train jusqu’à Fontainebleau-Avon, puis taxi

Visite commentée

© Domaine de Courances