Visite guidée du château de Crampagna, Château de Crampagna, Crampagna

Informations pratiques

Visite guidée du château de Crampagna 19 et 20 septembre Château de Crampagna Ariège

Gratuit. Entrée libre. Par groupe maxi de 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du XIIIe au XIXe siècle, le château de Crampagna a été le témoin des bouleversements qui ont agité la région : épopée cathare, guerres de Religion, Révolution française et industrialisation.

Chaque époque a laissé son empreinte sur cette belle demeure.

Château de Crampagna Château, 09120 Crampagna Crampagna 09120 Ariège Occitanie 06 22 34 74 45 https://www.chateau-de-crampagna.fr Du XIIIe au XXe siècle, le château de Crampagna a été le témoin des bouleversements qui agitèrent la région : épopée cathare, guerre contre les protestants, Révolution française, industrialisation… Chaque époque a laissé sa marque sur cette belle bâtisse. Stationnement extérieur.

DuXIII au XIX siècle le château de Crampagna a été le témoin de bouleversements qui agitèrent la région : épopée cathare, guerre contre les protestants, révolution française, épopée a laissé sa sur…