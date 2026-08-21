Visite guidée du château de Fontaine-Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Fontaine-Française · Fontaine-Française
Informations pratiques
Visite guidée du château de Fontaine-Française Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Fontaine-Française Côte-d’Or
Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée des salons, chambres d’apparat et de la chapelle du château
Château de Fontaine-Française 2 rue Henry Berger, 21610 Fontaine-Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380758040 http://www.chateau-fontainefrancaise.fr Parking public à 50 mètres de l’entrée du château | Un bus (LR 105) dessert également la destination sauf le dimanche.
Visite guidée des salons, chambres d’apparat et de la chapelle du château
© Xavier de Caumont