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Visite guidée du château de Fontaine-Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Fontaine-Française · Fontaine-Française

Visite guidée du château de Fontaine-Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Fontaine-Française
Adresse
2 rue Henry Berger, 21610 Fontaine-Française
Ville
21610 Fontaine-Française
Département
Côte-d'Or
Tarif
Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans

Visite guidée du château de Fontaine-Française Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Fontaine-Française Côte-d’Or

Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée des salons, chambres d’apparat et de la chapelle du château

Château de Fontaine-Française 2 rue Henry Berger, 21610 Fontaine-Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380758040 http://www.chateau-fontainefrancaise.fr Parking public à 50 mètres de l’entrée du château | Un bus (LR 105) dessert également la destination sauf le dimanche.
Visite guidée des salons, chambres d’apparat et de la chapelle du château

© Xavier de Caumont

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