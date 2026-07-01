Visite guidée du Château de Fontenay, Château de Fontenay, Lignières-de-Touraine

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Fontenay 18 – 20 septembre Château de Fontenay Indre-et-Loire

Gratuit pour les moins de 18 ans. 5,00 € pour les plus de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée de 1 heure environ. Lieu de rendez-vous pour les visites : à l’extérieur, devant le portail en bois du château. Il ne sera pas possible de rejoindre une visite guidée qui a débuté.

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Château de Fontenay 5 Fontenay 37130 Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 56 98 85 10 https://chateaufontenay.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558374526511 Bâtie sur les vestiges encore visibles d’une villa gallo-romaine, cette châtellenie médiévale a conservé sa muraille avec ses créneaux, son chemin de ronde et ses échauguettes. Le château de Fontenay est inscrit au tire des monuments historiques depuis 1947. La totalité de l’édifice perdure jusqu’à ce jour sans avoir subi les altérations de l’histoire ! Parking

Visite commentée de 1 heure environ. Lieu de rendez-vous pour les visites : à l’extérieur, devant le portail en bois du château. Il ne sera pas possible de rejoindre une visite guidée qui a débuté.

©CDF TOURAINE