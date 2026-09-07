Visite guidée du château de Kerran, Château de Kerran, Arradon

Informations pratiques

Visite guidée du château de Kerran Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Kerran Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h

Visite guidée, à partir de 15h

Château de Kerran Kerran 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.com

Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h

©Mairie d’Arradon