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Visite guidée du château de Kerran, Château de Kerran, Arradon

samedi 19 septembre 2026 · Château de Kerran · Arradon

Visite guidée du château de Kerran, Château de Kerran, Arradon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Kerran
Adresse
Kerran 56610 Arradon
Ville
56610 Arradon
Département
Morbihan

Visite guidée du château de Kerran Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Kerran Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h
Visite guidée, à partir de 15h

Château de Kerran Kerran 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.com
Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h

©Mairie d’Arradon

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