AGENDA · Arradon
Visite guidée du château de Kerran, Château de Kerran, Arradon
samedi 19 septembre 2026 · Château de Kerran · Arradon
Informations pratiques
Visite guidée du château de Kerran Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Kerran Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h
Visite guidée, à partir de 15h
Château de Kerran Kerran 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.com
Visite libre du château de Kerran, samedi de 14h à 18h
©Mairie d’Arradon
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