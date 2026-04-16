Plouarzel

Visite guidée du château de Kerveatoux

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Nous vous proposons la découverte du château de Kerveatoux lors d’une balade guidée autour du château afin de découvrir ce beau manoir breton du XVème siècle qui a, par la suite, été transformé en château romantique à la fin du XIXème siècle. Vous y découvrirez étang, moulins, pigeonnier, canons, tours… Ainsi que de multiples histoires comme celle de la grille du diable, celle de l’occupation du lieu par les allemands, des canons pris à l’abordage en Crimée, ou encore l’histoire des familles Russel de Bedford et Taisne, propriétaire des lieux depuis 1845.

Le thème de la visite est l’histoire du château, vie agricole et occupation allemande. Elle inclut la visite de la serre, de la basse cour, des écuries et des machines agricoles. Elle permet de découvrir un bunker, les outils de la vie quotidienne de la vie paysanne, la serre avec sa vigne du XIXème siècle et le camélia de Picasso.

Situé à 5 minutes de St Renan, de Plouarzel, et à proximité du menhir de Kerloas, le château de Kerveatoux, caché au cœur des arbres vous accueille pour une charmante visite guidée d’1h30 en extérieur, qui saura ravir petits et grands.

Profitez-en pour aller voir le menhir de Kerloas ! Situé à quelques kilomètres du château, le plus haut menhir du monde saura vous impressionner grâce à ses 9,50 mètres de haut. .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 7 60 05 47 55

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English : Visite guidée du château de Kerveatoux

L’événement Visite guidée du château de Kerveatoux Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE