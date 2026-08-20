Visite guidée du château de la Chevallerie, Logis de la Chevallerie, Sainte-Gemme-la-Plaine
samedi 19 septembre 2026 · Logis de la Chevallerie · Sainte-Gemme-la-Plaine
Informations pratiques
Visite guidée du château de la Chevallerie 19 et 20 septembre Logis de la Chevallerie Vendée
Tarif réduit spécial JEP : 4 € par personne, gratuit pour jusqu’à 12 inclus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Les propriétaires vous feront découvrir l’histoire de ce grand logis emblématique du Sud-Vendée et leur histoire dans sa sauvegarde depuis 2004. Visites autour de l’histoire et de l’architecture.
Derniers départs 10h45 et 17h00
Logis de la Chevallerie 24 rue de la Chevallerie 85400 Sainte Gemme la Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire
Les propriétaires vous feront découvrir l’histoire de ce grand logis emblématique du Sud-Vendée et leur histoire dans sa sauvegarde depuis 2004. Visites autour de l’histoire et de l’architecture.
©Eugénie MAISON