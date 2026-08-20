Visite guidée du château de la Chevallerie, Logis de la Chevallerie, Sainte-Gemme-la-Plaine

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Chevallerie 19 et 20 septembre Logis de la Chevallerie Vendée

Tarif réduit spécial JEP : 4 € par personne, gratuit pour jusqu’à 12 inclus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Les propriétaires vous feront découvrir l’histoire de ce grand logis emblématique du Sud-Vendée et leur histoire dans sa sauvegarde depuis 2004. Visites autour de l’histoire et de l’architecture.

Derniers départs 10h45 et 17h00

Logis de la Chevallerie 24 rue de la Chevallerie 85400 Sainte Gemme la Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire

Les propriétaires vous feront découvrir l’histoire de ce grand logis emblématique du Sud-Vendée et leur histoire dans sa sauvegarde depuis 2004. Visites autour de l’histoire et de l’architecture.

©Eugénie MAISON