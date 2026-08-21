Visite guidée du château de La Faye, Château de la Faye, Saint-Dizier-la-Tour

Informations pratiques

Visite guidée du château de La Faye 19 et 20 septembre Château de la Faye Creuse

Tarifs : Adulte – 8€ / de 8 à 15 ans – 4€ / moins de 8 ans – gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de La Faye, ancienne place forte féodale des XIIIe et XVe siècles, conçue à l’origine pour répondre à des fonctions militaires et défensives. Édifié sur un site hautement stratégique, aux confins du duché d’Aquitaine, le château témoigne de plusieurs siècles d’histoire.

La visite permet notamment d’admirer un parchemin relatif à la seigneurie de La Faye, rédigé en 1506 sur ordre d’Anne de France, fille du roi Louis XI, ainsi que plusieurs vestiges gallo-romains découverts sur place.

Un exposé historique sera également consacré à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à Pierre d’Aubusson, au siège de Rhodes par les Turcs et à l’épisode marchois du prince ottoman Zizim dans la Marche.

Château de la Faye La Faye, 23130 Saint-Dizier-la-Tour, France Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33555800196 https://www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille/le-chateau-de-la-faye C’est au bout d’un chemin antique et empierré, isolé au milieu d’une nature verdoyante et d’un étang que l’on découvre le château de La Faye.

Édifié sur un point hautement stratégique depuis l’antiquité. Au Moyen Âge, il se trouve situé aux confins du duché d’Aquitaine, ce lieu est une ancienne place forte des XIIIe et XVe siècle. Il conserve des aménagements intérieurs caractéristiques des XVe et XVIe siècles. Le plan de masse est celui d’une maison forte à enceinte quadrangulaire avec une tour à chaque angle, dont une a disparue.

En élévation, les tours tronquées conservent des parties datables de l’époque médiévale. Le corps de logis du XVe siècle a été peu modifié au XVIe siècle, transformant la forteresse en demeure habitable. Certaines parties des communs peuvent remonter au XVIe ou XVIIe siècle. Parking sur place.

Découvrez le château de La Faye, ancienne place forte féodale des XIIIe et XVe siècles, conçue à l’origine pour répondre à des fonctions militaires et défensives. Édifié sur un site hautement aux du …

©Yves de Bujadoux