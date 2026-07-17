Visite guidée du château de la Pannonie et de l’église Saint-Cyr Sainte-Juliette, Château de La Pannonie, Couzou

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Pannonie et de l’église Saint-Cyr Sainte-Juliette 19 et 20 septembre Château de La Pannonie Lot

Tarif unique : 5€ / gratuit pour les -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château de la Pannonie, XVe-XVIIIe siècles, et église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte

Au cœur du causse de Gramat, à Couzou, venez découvrir le château de la Pannonie et l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Cette visite invite les amateurs d’art, d’histoire et de nature à explorer un ensemble patrimonial remarquable, dans un cadre préservé.

Château de La Pannonie 1000 route de La Pannonie, 46500 Couzou Couzou 46500 Lot Occitanie 06 80 71 60 31 https://www.lapannonie.com/ Le château de la Pannonie, classé Monument Historique vous ouvre ses portes pour une immersion dans 340 ans d’histoire familiale. Niché sur le causse de Gramat, au coeur d’un parc préservé Natura 2000, il incarne l’authenticité d’une demeure transmise de génération en génération.

Laissez-vous guider par des propriétaires passionnés et découvrez les salons décorés du XVIIIème, la grande cuisine voutée du XVème et sa cour verdoyante offrant un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Alzou et de la Dordogne.

Un moment hors du temps entre récits familiaux et patrimoine d’exception.

Devenu bien national durant la Révolution, celui-ci sera racheté en 1793 par ses anciens propriétaires restant ainsi dans la même famille pour connaitre un nouvel embellissement en 1860.

Classé au titre des Monuments historiques en 1992, le château s’ouvre au public en 2005. Entre Gramat et Rocamadour.

Château de la Pannonie, XVe-XVIIIe siècles, et église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte

©julie birot