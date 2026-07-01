Visite guidée du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Renaudière Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Château de la renaudière Sarthe

Plans d’eau non surveillés, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Animaux en laisse autorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’extérieur du château (XVIe – XIXe, inscrit ISMH) et de la chapelle (vitraux). Promenade libre dans le parc.

Château de la renaudière Saint Julien le Pauvre, 72240 Neuvy-en-Champagne Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire 02 43 20 71 09 Château 16 – 19 ème siècles – ISMH

Chapelle néoromane 1842 – ISMH

Dépendances 1850

Parc arboré avec 4 étangs D 88

Visite commentée de l’extérieur du château (XVIe – XIXe, inscrit ISMH) et de la chapelle (vitraux). Promenade libre dans le parc.

© Laure Jouffrai