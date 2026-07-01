Visite libre du château de la Renaudière, Château de la renaudière, Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre du château de la Renaudière 19 et 20 septembre Château de la renaudière Sarthe

Plans d’eau non surveillés, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Animaux en laisse autorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’extérieur du château (XVIe – XIXe, inscrit ISMH) et de la chapelle (vitraux). Promenade dans le parc.

Château de la renaudière Saint Julien le Pauvre, 72240 Neuvy-en-Champagne Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire 02 43 20 71 09 Château 16 – 19 ème siècles – ISMH

Chapelle néoromane 1842 – ISMH

Dépendances 1850

Parc arboré avec 4 étangs D 88

Visite libre de l’extérieur du château (XVIe – XIXe, inscrit ISMH) et de la chapelle (vitraux). Promenade dans le parc.

© Laure Jouffrai