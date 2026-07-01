Visite guidée du Château de La Ville-Huë, Château de La Ville-Huë, Bellevue

samedi 19 septembre 2026 · Château de La Ville-Huë · Bellevue

Informations pratiques

Visite guidée du Château de La Ville-Huë 19 et 20 septembre Château de La Ville-Huë Morbihan

nombre limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée commentée du rez-de-chaussée du château.

Salon XVIIIè, Vestibule Odorico, Salle à manger, Petit-salon.

Château de La Ville-Huë Château de La Ville Huë, 56380 Guer Bellevue 56380 Morbihan Bretagne http://www.chateaudelavillehue.com/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56005623 [{« type »: « phone », « value »: « 0680909822 »}] @47.9359574,-2.1861604,13z

Visite guidée commentée du rez-de-chaussée du château

©Château de La Ville-Huë