Visite guidée du château de Lagardère, Château de Lagardère, Lagardère

Informations pratiques

Visite guidée du château de Lagardère Dimanche 20 septembre, 11h00 Château de Lagardère Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée en continu d’un château du XIIIe siècle, classé au titre des Monuments historiques et actuellement en cours de restauration.

Une occasion privilégiée de découvrir l’histoire du site, son architecture et les étapes de sa sauvegarde.

Château de Lagardère Château, 32310 Lagardère Lagardère 32310 Gers Occitanie 06 50 68 48 05 http://associationlagardere.com Château gascon du XIIIe siècle en cours de restauration.

En janvier 1270, le comte d’Armagnac Géraud V donne à l’abbé de Condom et à ses religieux « tout le territoire qu’il possède au lieu dit de La Gardère, dans la paroisse de Saint-Laurent et Saint-Martin dudit lieu, en Fezensac, pour y construire un ouvrage fortifié, forteresse ou même bastide ». Le comte se réserve le droit, pour lui et ses successeurs, de faire occuper l’ouvrage fortifié à construire par ses hommes lorsque les circonstances le justifieront, et d’exiger, chaque année, un cens modeste.

Ainsi, le comte a choisi un site bien exposé de son territoire, un point haut, offrant des vues dégagées, propice à la construction d’une maison forte, et en cède la possession à un seigneur ecclésiastique en l’invitant à prendre en charge la fondation de cet ouvrage à vocation essentiellement défensive, sans doute dans le but faire de cette fondation un possible point d’appui stratégique de sa propre politique.

Il s’agit d’une maison forte et résidentielle, de type « château gascon » de la période 1270-1330, avec un logis ou ostal de volume simple quadrangulaire en plan, sans cour intérieure, accosté à deux tourelles de plan carré, en saillie hors–oeuvre.

Ce bâtiment est directement exposé aux agressions possibles et intègre des organes de défense active : archères. Il devait être entouré d’une enceinte extérieure basse : murs abritant des bâtiments annexes protégeant la porte d’entrée ouest, et enserrant le terrain en légère pente vers l’église. La partie sud du bâtiment correspondait à une grande tour intégrée, surplombant le reste du château d’un étage en quatrième niveau… Parkings libres.

Visite guidée en continu d’un château du 13 ème siècle classé MH en cours de restauration

©Association Lagardère