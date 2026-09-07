Visite guidée du château de Lussaud, Château de Lussaud, Champagne-Vigny

Informations pratiques

Visite guidée du château de Lussaud 19 et 20 septembre Château de Lussaud Charente

Tarif : 2€. Gratuit pour les – de 16 ans. Visites guidées à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château de Lussaud – Pierres, pèlerins et poésie

Visites guidées intérieures et extérieures

Le château de Lussaud vous ouvre ses portes pour une visite mêlant patrimoine architectural et mémoire vivante. Parcourez l’intérieur et l’extérieur de ce lieu chargé d’histoire, à la croisée des époques et des récits.

Ici résonnent les souvenirs d’Alfred de Vigny, les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et le savoir-faire des compagnons tailleurs de pierre.

Une promenade inspirante entre littérature, spiritualité et artisanat d’exception.

Les visites guidées se feront à la demande des visiteurs.

Château de Lussaud 16250 Champagne-Vigny Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 76 12 46 39 Le château de Lussaud, construit au XVe siècle, était une place forte pendant les guerres de Religion. Découvrez cet édifice, qui a gardé les trésors de son époque glorieuse. L’adresse du château de Lussaud : 1 route de Lussaud,16250 Champagne-Vigny.

Château de Lussaud – Pierres, pèlerins et poésie

© Jacques belanger