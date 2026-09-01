Visites guidées du château de Lussaud Journées Européennes du Patrimoine Lussaud Champagne-Vigny

Informations pratiques

Champagne-Vigny

Visites guidées du château de Lussaud Journées Européennes du Patrimoine

Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Lussaud vous ouvre ses portes pour une visite mêlant patrimoine architectural et mémoire vivante. Parcourez l’intérieur et l’extérieur de ce lieu chargé d’histoire, à la croisée des époques et des récits.

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Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 12 46 39

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English : Visites guidées du château de Lussaud Journées Européennes du Patrimoine

Lussaud Castle welcomes you for a tour that combines architectural heritage with living history. Explore the interior and exterior of this place steeped in history, where different eras and stories intersect.

L’événement Visites guidées du château de Lussaud Journées Européennes du Patrimoine Champagne-Vigny a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente