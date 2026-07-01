Visite guidée du château de Massaguel, Château de Massaguel, Massaguel

Informations pratiques

Visite guidée du château de Massaguel 19 et 20 septembre Château de Massaguel Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le nom de Massaguel apparaît pour la première fois en 1152.

Le château de Massaguel semble avoir comporté deux enceintes. De la première, il ne reste qu’une tour en partie arasée, haute de 12 mètres.

La porte d’entrée de la cour intérieure du château perce cette enceinte par un arc en plein cintre, surmonté de pilastres du XVIIe siècle. Dans l’axe de ce portail se trouve la façade principale.

Le château, de forme carrée, est flanqué de trois tours rondes. Celles-ci ont été arasées, mais s’élèvent encore à plus de 18 mètres.

La façade principale est percée d’ouvertures du XVIIIe siècle, qui ont remplacé les fenêtres à meneaux. Au second niveau, deux fenêtres Renaissance sont encore visibles.

Un corridor traverse le château de part en part.

Château de Massaguel Château, 81110 Massaguel Massaguel 81110 Tarn Occitanie 05 63 50 32 21 https://chateaudemassaguel.wixsite.com/chateau-de-massaguel Le nom de Massaguel apparaît pour la première fois en 1152. Le château de Massaguel semble avoir comporté deux enceintes. De la première, il ne reste qu’une tour en partie arasée d’une hauteur de 12 mètres. La porte d’entrée dans la cour intérieure du château perce cette enceinte par un arc en plein cercle surmonté de pilastre du XVIIe siècle.

Dans l’axe de ce portail, se trouve la façade principale. Celui-ci a une forme carrée et est flanqué de trois tours rondes. Les tours ont été arasées, mais s’élèvent encore à plus de 18 mètres. La façade principale est percée d’ouvertures du XVIIIe siècle qui ont remplacé les fenêtres à meneaux. Au second, il y a deux fenêtres renaissance et un corridor traverse de part en part le château. RD14, à l’entrée du village de Massaguel.

Le nom de Massaguel apparaît pour la première fois en 1152. Le château de Massaguel semble avoir comporté deux enceintes. De la

©Jean FABRE de MASSAGUEL