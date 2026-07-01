Visite guidée du château de Massuguiès, Château de Massuguiès, Le Masnau-Massuguiès

Informations pratiques

Visite guidée du château de Massuguiès Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Massuguiès Tarn

Visite gratuite sans limitation du nombre de personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une visite guidée du château de Massuguiès et découvrez l’histoire ainsi que les particularités architecturales de ce lieu chargé de mémoire.

Les départs de visite sont proposés toutes les 30 minutes, de 10h à 18h. Chaque visite dure environ 1h et permet d’explorer les différents espaces du château tout en profitant des commentaires et anecdotes partagés par les guides.

Château de Massuguiès 5172 Massuguies, 81530 Le Masnau-Massuguiès Le Masnau-Massuguiès 81530 Tarn Occitanie 06 07 67 07 75 https://www.chateau.de.massuguiès Le château de Massuguiès domine un site pittoresque à une altitude de 700 mètres, dans la haute vallée du Dadou, à 50 km à l’est d’Albi.

Sa construction remonte probablement à la fin du XIVe siècle et se compose de trois corps de bâtiments entourant une cour de style Renaissance, avec un grand mur épais fermant le quatrième côté.

Les tours imposantes aux angles sont dotées de meurtrières surveillant les façades. L’ensemble est coiffé de toitures en ardoise raides, et un fossé longe les façades au sud et à l’ouest, accentuant l’aspect médiéval du château.

À l’intérieur, la salle à manger est ornée de fresques du XVIIe siècle, tandis qu’un bel escalier en grès mène au premier étage où l’on découvre de vastes pièces dotées de cheminées renaissance.

L’histoire de la seigneurie remonte au XIIe siècle, lorsque la Maison du Cellier a cédé les terres à l’Abbaye de Bonnecombe en Rouergue en 1166. En 1256, l’abbaye a ensuite attribué Massuguiès à Isabeau de Curvalle, dont la petite-fille, Catherine de Manencourt, a épousé Pierre Ramon 1er de Rabastens. La puissante famille de Rabastens a gardé Massuguiès jusqu’en 1392, année où la seigneurie a été achetée par l’archevêque Aymeric de Bourges. Les Aymeric, ainsi que leurs descendants par alliance, les Caumonts et les Vézian, ont conservé Massuguiès pendant deux siècles. Pendant cette période, le château a connu deux drames : un pillage par les troupes anglaises du Rouergue et, pendant les guerres de religion, une escalade nocturne par des catholiques qui ont passé la garnison au fil de l’épée.

Jean de Lacger a acheté Massuguiès en 1606. Son fils, Hercule, était un courtisan précieux dont les ragots ont conduit à un duel où le marquis de Sévigné a trouvé la mort. La célèbre épistolière a fait exiler Hercule. Sa sœur, mariée à un Toulouse-Lautrec (St Germier), a fait don de la seigneurie à son gendre Pierre de Carlot en 1667. Les Carlot ou « Carlotti » sont une famille patricienne de Vérone, en Italie, qui s’est installée en France au XVIe siècle. Les descendants de Pierre de Carlot, baron de Cestayrols et du Cayla, seigneur de Massuguiès, ont conservé la propriété jusqu’en 1850. Au moment de sa disparition, cette seigneurie comptait près de sept siècles d’existence… Accès par la route uniquement.

Visite guidée du château de Massuguiès.

©Patrick Chiotasso