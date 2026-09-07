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Visite guidée du château de Mauriac, Château de Mauriac,

samedi 19 septembre 2026 · Château de Mauriac

Visite guidée du château de Mauriac, Château de Mauriac,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Mauriac
Adresse
Lieu dit Mauriac, 81600 Senouillac
Ville
81600
Département
Tarn

Visite guidée du château de Mauriac 19 et 20 septembre Château de Mauriac Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée d’une durée d’1h à tarif préférentiel à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Tarif réduit : 5 € au lieu de 9 €.
Tarif enfant : 4 €.

Château de Mauriac Lieu dit Mauriac, 81600 Senouillac 81600 Tarn Occitanie 05 63 41 71 18 http://www.chateaudemauriac.com Classé au titre des Monuments historiques, avec 1 étoile au guide Michelin, le château de Mauriac (XIIIe siècle) vous attend pour une visite riche en histoire, patrimoine et peinture. Situé dans le Tarn, au cœur du triangle Albi-Gaillac-Cordes, il a été créé par le templier Guiraudus de Mauriaco. Il est rénové par le peintre Bistes ainsi que sa famille depuis leur installation au château il y a 50 ans. Route depuis Albi direction Gaillac par N88, ensuite direction Senouillac. Par autoroute Toulouse-Albi sortie 9 direction Cordes.
visite guidée durée 1 H avec tarif réduit

©Bistes Emmanuel