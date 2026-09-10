Visite guidée du château de Montgey, Château de Montgey, Montgey

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montgey 19 et 20 septembre Château de Montgey Tarn

Tarif : 5€ pour les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Vous aurez l’occasion de découvrir l’évolution du dispositif défensif d’un château du XIIe au XVIIe siècle et de vous familiariser avec quelques-unes des figures qui ont marqué l’histoire de la forteresse au fil des siècles.

Château de Montgey 77 chemin du Château, 81470 Montgey Montgey 81470 Tarn Occitanie 06 11 02 15 84 Site d’origine romaine, Montgey fut le théâtre d’une importante victoire occitane lors de la croisade des Albigeois. Devenu par la suite un château stratégique, il joua un rôle dans la pacification du Languedoc au début du XVIIe siècle. parking à 100 mètres de l’entrée

Vous aurez l’occasion de découvrir l’évolution du dispositif défensif d’un chateau du XIIème au XVIIème siécles et de vous familiariser avec quelques unes des figues qui ont animé la forteresse au…

©Jacques Bouyssou