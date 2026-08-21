Visite guidée du château de Montgilbert, Château de Montgilbert, Ferrières-sur-Sichon

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montgilbert Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Montgilbert Allier

De préférence, soyez bien chaussés (baskets, chaussures de marche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visites guidées du château de Montgilbert en cours de restauration par des chantiers de bénévoles durant l’été :

– Découverte de l’histoire et de l’architecture de ce château médiéval des XIIIe – XVe siècles, monument emblématique de la Montagne Bourbonnaise, protégé au titre des monuments historiques,

– Description des objectifs du chantier de restauration et des travaux réalisés par les bénévoles depuis 1974, date de création de l’Association de sauvegarde et de mise en valeur du château de Montgilbert.

Château de Montgilbert 03250 Ferrières-sur-Sichon Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées du château de Montgilbert en cours de restauration par des chantiers de bénévoles durant l’été :

©association de Montgilbert