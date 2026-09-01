JEP 2026 Musée de Glozel Ferrières-sur-Sichon
samedi 19 septembre 2026 · Ferrières-sur-Sichon
Informations pratiques
Ferrières-sur-Sichon
JEP 2026 Musée de Glozel
Lieu-dit Glozel Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Musée archéologique de Glozel expose plus de 2 600 pièces. Visites libres et guidées du musée. Visite du Champ des Morts.
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Lieu-dit Glozel Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 12 96 museedeglozel03@gmail.com
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English :
The Glozel Archaeological Museum displays more than 2,600 artifacts. Self-guided and guided tours of the museum are available. Tour of the Champ des Morts.
L’événement JEP 2026 Musée de Glozel Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-08-06 par Vichy Destinations