Écrire sous les étoiles Moulin Neuf Ferrières-sur-Sichon

Informations pratiques

Ferrières-sur-Sichon

Écrire sous les étoiles

Moulin Neuf Dans le Hameau chez M. et Mme Siharath Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 21:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Écrire sous les étoiles — Une soirée d’écriture immersive en pleine nature, sous un ciel étoilé. Créez, inspirez-vous et laissez libre cours à votre imagination dans un cadre unique, au Moulin Neuf à Ferrières-sur-Sichon. Gratuit, ouvert à tous, le jeudi

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Moulin Neuf Dans le Hameau chez M. et Mme Siharath Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 30 52 69 millefeuillesecriture@gmail.com

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English :

Writing Under the Stars? An immersive writing evening surrounded by nature, under a starry sky. Create, find inspiration, and let your imagination run wild in a unique setting at Moulin Neuf in Ferrières-sur-Sichon. Free and open to everyone on Thursdays.

L’événement Écrire sous les étoiles Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-07-29 par Vichy Destinations