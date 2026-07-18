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AGENDA · Ferrières-sur-Sichon

Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do Moulin Neuf Ferrières-sur-Sichon

jeudi 20 août 2026 · Moulin Neuf · Ferrières-sur-Sichon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Moulin Neuf
Adresse
Hameau
Ville
03250 Ferrières-sur-Sichon
Département
Allier
Tarif
50 50 130 1 jour 50€ 2 jours 90€ 3 jours 130€

Ferrières-sur-Sichon

Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do

Moulin Neuf Hameau Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 50 – 50 – 130 EUR

1 jour 50€
2 jours 90€
3 jours 130€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Vivez une immersion de trois jours à la rencontre des arts internes chinois et des fondations japonaises de l’aïkido. Harmonisez corps et esprit à travers le Do In, le Qi Gong, le Taï Chi Chuan et l’Aïki-Taïso, dans un cadre naturel à Ferrières-sur-Sichon
  .

Moulin Neuf Hameau Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 40 92 17  sylfraisse@gmail.com

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English :

Experience a three-day immersion in the intersection of Chinese internal arts and the Japanese foundations of Aikido. Harmonize body and mind through Do In, Qi Gong, Tai Chi Chuan, and Aiki-Taeso in the natural setting of Ferrières-sur-Sichon.

L’événement Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations

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