Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do Moulin Neuf Ferrières-sur-Sichon
jeudi 20 août 2026 · Moulin Neuf · Ferrières-sur-Sichon
Informations pratiques
Ferrières-sur-Sichon
Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do
Moulin Neuf Hameau Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 50 – 50 – 130 EUR
1 jour 50€
2 jours 90€
3 jours 130€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Vivez une immersion de trois jours à la rencontre des arts internes chinois et des fondations japonaises de l’aïkido. Harmonisez corps et esprit à travers le Do In, le Qi Gong, le Taï Chi Chuan et l’Aïki-Taïso, dans un cadre naturel à Ferrières-sur-Sichon
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Moulin Neuf Hameau Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 40 92 17 sylfraisse@gmail.com
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English :
Experience a three-day immersion in the intersection of Chinese internal arts and the Japanese foundations of Aikido. Harmonize body and mind through Do In, Qi Gong, Tai Chi Chuan, and Aiki-Taeso in the natural setting of Ferrières-sur-Sichon.
L’événement Stage Do In, Gi Gong, Taï Chi Chuan, AÏki-taïso/do Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations