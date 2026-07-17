Visite guidée du château de Montmirail, Château de montmirail, Montmirail

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montmirail 19 et 20 septembre Château de montmirail Sarthe

7€ pour les plus de 18 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, consacrées au thème « patrimoine en péril », cette visite guidée propose de découvrir comment un château habité a su traverser les siècles en s’adaptant aux évolutions de son époque.

Le parcours se concentre exceptionnellement sur le rez-de-chaussée et retrace, grâce à un plan du début du XXᵉ siècle et aux explications du guide, les transformations successives des espaces de vie au cours des trois derniers siècles. Cette approche permet de comprendre comment l’architecture et les usages d’un monument historique évoluent afin d’assurer sa préservation et sa transmission.

En complément de la visite guidée, les anciennes salles d’armes situées dans les sous-sols seront accessibles en visite libre, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir ces espaces à leur rythme.

Château de montmirail 72320 Montmirail, 72320 Montmirail Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire 02 43 93 72 71 http://www.chateaudemontmirail.com Château à motte du XI° assez considérable pour avoir accueilli en 1169 une conférence diplomatique entre les rois de France et d’Angleterre, le château de Montmirail est reconstruit en grande partie en 1435, puis bénéficie de quelques embellissements au XVI° avant la restructuration complète de la façade Nord et des décorations intérieures en 1720. D’une hauteur encore considérable sur sa face Sud, le château juxtapose les vestiges importants de sa phase médiévale (tour Sud-Ouest, à empattement et éperon ; salles voûtées d’ogives dans les soubassements) et les aménagements XVIII° (façade à avant-corps et fronton triangulaire, décors de lambris peints). Selon un plan déjà connu au XVIII°, des jardins à terrasses et buffet en escalier précédant un grand parterre intègrent l’ancienne motte. A11, sortie La Ferté-Bernard

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, consacrées au thème « patrimoine en péril », cette visite guidée propose de découvrir comment un château habité a su traverser les siècles

©Jean Leblanc